Владивосток, 6 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Видеозапись стрельбы корветом «Гремящий» Тихоокеанского флота крылатой ракетой комплекса «Калибр» по морской цели условного противника на учениях «Восток-2022» обнародовало 6 сентября Минобороны России.

mil.ru Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМФ России

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как производится пуск ракеты, после чего она уходит в направлении цели и успешно поражает её.

«Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота в ходе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по морской цели условного противника, находящейся в Охотском море», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе стрельб ракетой была успешно поражена мишень на расстоянии свыше 30 км. В то же время, отмечается, что траектория полёта «Калибра» при пуске была осложнена тем, что ракета огибала естественные препятствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин прибыл 6 сентября на учения «Восток-2022» на полигон Сергеевский в Приморье