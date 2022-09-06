Владивосток, 6 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. На VII Восточном экономическом форуме 6 сентября состоялась дискуссия на тему «Северный завоз: новая система снабжения» с участием всех профильных министерств, депутатов Госдумы и глав дальневосточных регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Северный завоз

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Эксперты и участники обсудили разрабатываемый федеральный законопроект о северном завозе, который предусматривает в том числе создание системы мониторинга движения грузов, упрощение закупочных процедур, проработку категорий грузов и перечня опорной транспортно-логистической сети. Также предполагается создание единого морского оператора и генерального экспедитора, которые помогут в создании инфраструктуры и определении ответственного за северный завоз.

По мнению участников дискуссии, предлагаемые пути решения устранят существующих проблем, но при этом необходимо предусмотреть и дополнительные меры финансовой поддержки, уделить внимание льготному кредитованию, новым санкционным рискам, разграничению ответственности и полномочий между федерацией и регионами, а также учесть в законе региональную специфику логистики грузов.

«Для нас северный завоз — это не просто решение транспортно-логистических задач. За каждым завезенным килограммом, за каждой тонной горючего мы видим жизнь отдельных наших граждан — это семьи, их благополучие», — сказал первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

«Никто никогда не слышал, чтобы Якутия сорвала северный завоз. Потому что для нас срыв северного завоза — это, в отличие от многих других, вопрос жизни и смерти. Безусловно, мы, не считаясь ни с какими затратами, всегда его реализовывали и будем реализовывать», — добавил глава Якутии Айсен Николаев.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко, некоторые регионы, предприниматели заинтересованы в получении льготных кредитов для выполнения северного завоза.

«Это особенно сегодня актуально в условиях и удорожания самих денег, кредитных ресурсов, и, коллеги уже говорили, сложности получения в целом такой финансовой поддержки», — пояснил Шевченко.

Участники сошлись во мнении, что необходимо нормативное финансирование опорной инфраструктуры «дороги жизни».

«Мы предлагаем в законе прописать, что эта вся опорная инфраструктура должна финансироваться и содержаться в соответствии с нормативами. У нас на федеральном уровне такие были нормы касательно автомобильных федеральных дорог и внутренних водных путей. Соответственно, мы предлагаем аналогичные нормы отнести ко всей инфраструктуре, которая будет принята правительством как опорная», — добавил Гусейнов и напомнил, что нужен единый государственный оператор, который будет обеспечивать доставку грузов морским транспортом в двух бассейнах: и в акватории Северного морского пути, и в Тихоокеанском бассейне.

Как сообщало ИА REGNUM, для доставки продуктов питания и топлива в отдалённые и труднодоступные населённые пункты Якутии необходимо субсидирование по нескольким направлением, финансовая помощь при оформлении банковских кредитов и изменения в законодательстве, заявил, выступая 6 сентября на одной из сессий VII Восточного экономического форума, глава Якутии Айсен Николаев.