Владивосток, 6 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Губернатор Забайкалья Александр Осипов на совещании по подготовке президиума Госсовета РФ обсудил туристический потенциал региона. Дискуссия состоялась в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Приморского края На ВЭФ-2022

«У Забайкалья значительный туристический потенциал. Уникальные природные, религиозные достопримечательности, исторические памятники. Во всем мире известна наша буддийская святыня, одно из чудес света Алханай. Наши Чарские пески — самая северная пустыня мира. Гора Палласа — мировой водораздел. Горный хребет Кадар. Много красивых рек и озер. Ленд-арт Парк «Тужи» — наш знаковый туристический проект», — отметил Александр Осипов.

Также, по его словам, в приоритете для Забайкалья стоит развитие инфраструктуры. Это необходимо для того, чтобы туристические места были благоустроены и обеспечены дорогами, связью, гостиницами, кафе и ресторанами. Сейчас в крае реализуются такие проекты, как «Тужи», «Менза», «Кука». Однако в скором времени появятся и другие — к реализации готовятся новые туристические проекты.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Делегацию региона возглавляет губернатор Забайкалья Александр Осипов. Одна из главных задач участия делегации региона в ВЭФ-2022 — заключение инвестиционных соглашений.

Планируется подписать 10 соглашений на 142,5 миллиарда рублей в горнорудной, банковской, инфраструктурной и социальной сферах. Кроме того, в павильоне Забайкалья представлены крупные реализующиеся или готовящиеся к запуску инвестиционные проекты с особым оформлением и визуализацией. Особое внимание уделено туризму — представлены полноценные туристические маршруты.

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