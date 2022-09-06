Москва, 6 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Введение криптовалют в России необходимо для обхода санкционных ограничений, которые были введены западными странами, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия — 24» заявил, что ведомство и Центробанк допускают возможность легализации трансграничных расчётов в криптовалютах.

«Принимая во внимание, что крипто бизнес подобен «русской рулетке», где стоимость криптовалют невозможно спрогнозировать, так как она зависит от многих факторов (рыночный спрос, способ добычи токенов, аппетиты крупных владельцев-игроков), единственно возможная крипотовалюта в России — та, что подкреплена реальными активами (стейблкоин или золотой рубль)», — отметил Гутенёв в своём телеграм-канале.