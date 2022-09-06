Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и делегация города прибыли в Республику Карелия с культурно-деловой миссией. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

В рамках поездки Беглов встретится с главой Карелии Артуром Парфенчиковым и обсудит развитие сотрудничества между субъектами. Также петербургский губернатор примет участие в открытии бизнес-форума «Санкт-Петербург — Республика Карелия».

«Будет подписан ряд соглашений в сфере экономики, образования и культуры. Мы можем продолжить бизнес-диалог в Северной столице. В ноябре в нашем городе состоится IV Петербургский форум межрегиональной кооперации и партнерства СЗФО», — отметил Беглов.

Помимо подписания соглашений, петербургская делегация посетит деревообрабатывающий комбинат «Калевала», центр пожарной робототехники «ЭФЭР» и верфи деревянного судостроения «Варяг».

В планах Беглова также провести встречу с блокадниками-ленинградцами, проживающими в Петрозаводске. При его участии символически высадят деревья на аллее Санкт-Петербурга.

Напомним, что ранее Александр Беглов с делегацией посещали Белоруссию.