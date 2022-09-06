Новосибирск, 6 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей в Новосибирской области продлят до конца 2024 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

(сс) kenteegardin Налоговый калькулятор

Соответствующие поправки были поддержаны правительством 5 сентября. Решение касается предпринимателей, применяющих упрощённую, а также патентную системы налогообложения.

«Налоговые каникулы вводятся для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения как в виде доходов, так и в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, и применяется в течение 2 лет», — отметили в правительстве.

Добавим, что за время действия «каникул», число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 23 единиц. По состоянию на на 1 января 2022 года, общее количество организаций и ИП составило 433 единицы.