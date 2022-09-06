Тирасполь, 6 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Тирасполю не удаётся добиться от Кишинёва снятия бюрократических барьеров при импорте лекарств в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Об этом 6 сентября сообщил телеканалу «Первый Приднестровский» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

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Он отметил, что механизм пропуска лекарств давно согласован сторонами, но не работает. При этом представители Кишинёва заявляют, что проблем с пропуском якобы нет.

«Проблема у нас возникла с 28 февраля, и нам нужны любые решения, которые будут направлены на реализацию лекарственной безопасности наших граждан», — сказал Красносельский.

Министр добавил, есть отдельные случаи, когда молдавская сторона выдаёт лицензии на ввоз лекарств, но блокируются поставки традиционных для Приднестровья препаратов. Проблемы возникают, если данных медикаментов нет в молдавском реестре.

Напомним, после начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР киевские власти закрыли границу с Приднестровьем. Молдавская сторона с апреля препятствует пропуску грузов в ПМР, фактически устроив блокаду.