Тбилиси, 6 сентября 2022, 14:27 — REGNUM Сегодня в Тбилиси откроется осенняя сессия парламента Грузии, сообщает 6 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».
Одной из наиболее важных законодательных инициатив в рамках сессии является выполнение 12 рекомендаций Европейского союза.
В тот же период парламенту придется принять несколько кадровых решений, включая избрание председателя и членов Центральной избирательной комиссии, а также нового Народного защитника (омбудсмена).
Парламентская оппозиция заявляет, что сессия является лучшей платформой для того, чтобы заставить правительство выполнить все 12 рекомендаций Европейского союза.
Напомним, что Грузии было отказано в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, и Еврокомиссия выдвинула официальному Тбилиси обязательные рекомендации из 12 пунктов.