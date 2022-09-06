Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Сегодня в Тбилиси откроется осенняя сессия парламента Грузии, сообщает 6 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Здание парламента Грузии Spartaky

Одной из наиболее важных законодательных инициатив в рамках сессии является выполнение 12 рекомендаций Европейского союза.

В тот же период парламенту придется принять несколько кадровых решений, включая избрание председателя и членов Центральной избирательной комиссии, а также нового Народного защитника (омбудсмена).

Парламентская оппозиция заявляет, что сессия является лучшей платформой для того, чтобы заставить правительство выполнить все 12 рекомендаций Европейского союза.

Напомним, что Грузии было отказано в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, и Еврокомиссия выдвинула официальному Тбилиси обязательные рекомендации из 12 пунктов.