Ярославль, 6 сентября 2022, 09:35 — REGNUM В Ярославских школах постоянной станет церемония выноса и поднятия государственного флага Российской Федерации. Она будет проходить еженедельно. Об этом на общегородском совещании в мэрии рассказала директор городского департамента образования Елена Иванова.
В 2022 году церемония выноса и поднятия государственного флага 1 сентября прошла во всех школах региональной столицы. При этом исполнялся национальный гимн.
В состав знамённых групп вошли школьники, имеющие достижения в учёбе, спорте, творчестве и общественной работе.