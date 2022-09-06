Ярославль, 6 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Ярославских школах постоянной станет церемония выноса и поднятия государственного флага Российской Федерации. Она будет проходить еженедельно. Об этом на общегородском совещании в мэрии рассказала директор городского департамента образования Елена Иванова.

ИА REGNUM Флаг РФ

В 2022 году церемония выноса и поднятия государственного флага 1 сентября прошла во всех школах региональной столицы. При этом исполнялся национальный гимн.

«Эта церемония теперь становится еженедельной и она, безусловно, требовала подготовительной работы. В каждой школе обучена знамённая группа, ритуал поднятия выноса флага полностью соответствует стандарту церемонии поднятия-спуска государственного флага Российской Федерации», — рассказала Иванова.

В состав знамённых групп вошли школьники, имеющие достижения в учёбе, спорте, творчестве и общественной работе.