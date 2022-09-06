Сеул, 6 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон направился 6 сентября в Токио для обсуждения северокорейских проблем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По их словам, 7 сентября представитель Южной Кореи встретится со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и главой департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Запланированы также двусторонние встречи.

Ожидается, что стороны обменяются мнениями о ситуации на Корейском полуострове, обсудят меры, которые могут быть приняты, если Пхеньян предпримет недружественные действия, а также усилия по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, что предыдущая встреча спецпредставителей Южной Кореи, США и Японии состоялась на Бали в июле.