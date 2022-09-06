Пермь, 6 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков уволился с должности руководителя проектного офиса «Пермь-300», сообщает издание »Коммерсантъ ».

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Проектный офис «Пермь-300» создавался в 2018 году для подготовки к юбилею столицы Прикамья, который отпразднуют в 2023 году. Клепиков возглавил проектный офис в начале 2021 года.

Чиновник отметил, что поставленные задачи выполнены. »Сформирован и утверждён оргкомитетом план подготовки празднования юбилея, фирменный стиль, событийная линейка, в том числе федеральные мероприятия. Дела передал. Сейчас нужно все грамотно реализовать» — сказал он. О своих дальнейших планах Антон Клепиков не распространяется.