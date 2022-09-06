Екатеринбург, 6 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Передвижные тематические выставки Русского географического общества (РГО) на Урале, в Сибири и в Поволжье в августе посетили более 14,5 тыс. человек. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий на экспозиции Русского географического общества

В Красноярском крае гости выставки «Будни героев» могли познакомиться с историей освоения северного морского пути и воздушных трасс в 30-40-х годах XX века, а также с выставкой в честь основания города Красноярска. Экспозиция «101 год со дня образования службы войск и безопасности военной службы» продолжает работу в Мордовии. Ещё две тематические выставки доступны зрителям в Алтайском крае и Тюменской области.

пресс-служба ЦВО «Посетителями экспозиций стали военнослужащие ЦВО и члены их семей, гражданский персонал Минобороны РФ, курсанты военных учебных заведений, юнармейцы, суворовцы и кадеты, а также жители и гости регионов».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Иркутском областном художественном музее приняли 32 редких произведения декоративно-прикладного искусства, которые прибыли из Государственного Эрмитажа.