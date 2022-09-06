Сретенск, Забайкальский край, 6 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Забайкальская прокуратура 6 сентября известила о проведении проверки по факту гибели в Сретенское малолетней девочки. По предварительным данным, вечером 3 сентября ребенок получил ожоги кипятком в бане, при этом опекун обратился за медицинской помощью только следующим утром.

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По данному факту Сретенским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В ходе проверки представители надзорного ведомства проверят исполнение требований законодательства о профилактике, об опеке и попечительстве. По выявленным нарушениям будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты возбужденного по данному факту уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске бывшую сотрудницу детского сада признали виновной в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, 29 мая 2014 года родители привели четырёхлетнюю девочку в детсад. Оставшись в какой-то момент без присмотра, ребёнок вошёл в буфетную комнату, где на него опрокинулся чайник с кипятком, оставленный помощником воспитателя на скамейке. Девочка поскользнулась и упала в кипяток.

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