Владивосток, 6 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. После назначения главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост британского премьер-министра власти России не ждут улучшения отношений с Лондоном. Об этом 6 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если судить по заявлениям госпожи Трасс о нашей стране, которые она делала в бытность министром иностранных дел и кандидатом на этот пост (премьер-министра Британии — ред.), то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — сказал он в ответ на вопрос о том, как в Кремле восприняли победу Трасс на выборах главы британского правительства и каковы после этого будут отношения Москвы с Лондоном.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос о том, станет ли президент России Владимир Путин поздравлять нового премьер-министра Британии с назначением на этот пост.

«Вот мы у него спросим, я сейчас не могу сказать, не могу ответить на этот вопрос», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по итогам 2022 года ВВП России сократится немногим более чем на 2% и этот показатель меньше, чем прогнозировавшийся ранее.