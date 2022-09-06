Прага, 6 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Стоимость проживания в ЕС выросла на фоне резкого скачка цен на энергоносители. Об этом говорится в обращении чешского европарламентария Томаша Здеховского к Еврокомиссии, сообщает 6 сентября RT.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

Здеховский указал на стремительный рост цен на энергоносители по всему Евросоюзу и усугубление в связи с этим кризиса стоимости жизни.

Так, на немецкой бирже стоимость контрактов на поставки электроэнергии в 2023 году выросла на 340%, до €650 за МВт⋅ч. На торгах в Нидерландах газ стал стоить на 200% больше, €280 за МВт⋅ч, отметил он.

Скоординированные действия на уровне ЕС могут «коренным образом смягчить скачки цен», полагает евродепутат. Прежде, напомнил он, Еврокомиссия предлагала снизить энергопотребление на всём пространстве ЕС на 15%.

Здеховский спросил в своём обращении, какие ещё меры намерена предпринять Еврокомиссия для противодействия росту цен на энергоносители и усугублению кризиса стоимости жизни, в частности, будет ли рассматриваться возможность использования невозобновляемых источников энергии.

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