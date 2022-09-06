Москва, 6 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Единую цифровую систему необходимо создать в России для детального анализа государственных строек и рынка жилищного строительства, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стройка

По его словам, сейчас в России работают более 20 информационных систем только федерального уровня, связанных со строительством. При этом даже в совокупности они не отражают полные данные и не имеют необходимого информационного обмена, пояснил депутат.

«Государство реализует масштабные проекты и формирует заказ на строительство объектов различного назначения. Бизнес занимается локальными проектами. Граждане строят свои дома, и застройка ИЖС по-прежнему носит хаотичный характер. Несогласованность действий участников процесса приводит, кроме всего прочего, к перекосам в вопросах ресурсной обеспеченности строительной отрасли. Возникает элементарный дефицит материалов, оборудования, кадров. Нам нужна, так называемая, единая цифровая платформа спроса и предложения товаров и услуг во всех сегментах отрасли», — отметил Кошелев в своем телеграм-канале.

По его словам, наполнение такой цифровой платформы позволит проводить детальный анализ государственных строек и рынка жилищного строительства: предвидеть и оперативно отслеживать динамику изменения спроса, классифицировать регионы по нуждам на те или иные строительные материалы и технику, оценивать текущую и будущую потребность в кадрах, выстроить логистику.

«То есть, планировать. Смотреть на два, три шага вперед, а не сталкиваться, как сейчас иногда случается, с «непредвиденными» обстоятельствами», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий кафедрой конкурентного права юридического факультета Института права и национальной безопасности РАНХиГС Андрей Тенишев сообщил, что в России на стоимость строительных материалов влияет множество разнонаправленных факторов.