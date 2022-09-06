Владивосток, 6 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Восточном экономическом форуме (ВЭФ) принимают участие гости из 68 стран. Об этом 6 сентября на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

ИА REGNUM ВЭФ

Он подчеркнул, что несмотря на «действительно существенно изменившуюся конструкцию мира», эти страны тем не менее интересны друг другу

«В форуме уже сейчас принимают участие 68 стран, причём не только близкие к Дальнему Востоку России», — указал постпред.

По его словам, в их числе Австралия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия.

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«Очень долго можно перечислять», — отметил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Главная тема мероприятия этого года — «На пути к многополярному миру». 7 сентября на пленарной сессии форума выступит президент России Владимир Путин. В тот же день у главы государства запланирован ряд переговоров на международном уровне

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