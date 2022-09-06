Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге во вторник, 6 сентября, будет дождливо, а температура воздуха будет на четыре-пять градусов ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, погода в Северной столице сохранит циклонические черты. Облаков в небе по-прежнему будет много, местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели окажутся на четыре-пять ниже положенных по климату.

«Температура воздуха +13…+15 градусов, по области +10…+15 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — добавил синоптик.

В среду, 7 сентября, ожидается около +12 градусов и вновь пройдут небольшие дожди.