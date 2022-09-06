Москва, 6 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Самый любимый фильм о мафии и гангстерах у жителей России «Крестный отец» (15%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Постер фильма «Крестный отец». 1972

На втором месте по популярности оказались сериал «Бригада», «Острые козырьки» и «Клан Сопрано» (по 5%). На третьем месте — сериал «Спрут» (4%). Любимым кино о мафии также являются «Однажды в Америке», «Бандитский Петербург» и «Легенда» (по 2%).

Среди других гангстерских кинофильмов опрошенные называли «Брат», «Бриллиантовая рука», «Бумер», «Винченцо», «Во все тяжкие», «Гангстер», «Гоморра», «Джентльмены», «Джонни Д.» и др.

Опрос проведён 9–23 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 382 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее любимые и популярные у большинства жителей России жанры кино — комедии (80%) и военные фильмы (77%).

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