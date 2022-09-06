Нижний Новгород, 6 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В регионах Поволжья минимальный размер затрат на жилищно-коммунальные услуги и топливо в 2021 году зарегистрирован в Чувашии и Мордовии, максимальный — в Самарской и Нижегородской областях. В то же время наибольшая доля расходов населения на ЖКХ отмечена в Чувашии и Ульяновской области, минимальная — в Башкирии и Удмуртии. Это следует из данных РИА Рейтинг , сформированных на основе сведений официальной статистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Расходы среднестатистической семьи на ЖКУ и топливо в месяц в среднем в России составляли в 2021 году 5523 рубля. Из регионов Поволжья самые высокие затраты зарегистрированы в Самарской области, Нижегородской области и Прикамье, составив соответственно 5153 рубля, 5142 рубля и 5131 рубль в месяц. В топ-5 по расходам на ЖКУ также вошли Татария (4643 рубля в месяц) и Кировская область (4563 рубля в месяц).

Минимальные месячные жилищно-коммунальные расходы отмечены в Чувашии (3384 рубля), Мордовии (3678 рублей) и Марий Эл (3751 рубль).

Что касается других регионов, то месячные траты на ЖКУ и топливо по итогам 2021 года следующие: в Удмуртии — 4480 рублей, Ульяновской области — 4393 рубля, Башкирии – 4316 рублей, Оренбуржье – 4069 рубля, Саратовской области – 3855 рублей, Пензенской области – 3835 рублей.

В прошлом году доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату ЖКУ и топливо, составила в целом в стране 10,4%. Наименьшая доля затрат на ЖКХ среди регионов Поволжья зафиксирована в Башкирии, составив 8%.

Далее идут Удмуртия (9,2%), Татария (9,6%), Нижегородская область (9,8%) Саратовская область (9,9%), Пензенская область (10,3%), Оренбуржье (10,4%), Мордовия (10,4%), Самарская область (10,5%), Кировская область (10,6%) и Марий Эл (10,8%).

Самая большая доля расходов на ЖКХ отмечена в Пермском крае (11%), Чувашии (11,4%) и Ульяновской области (11,7%).