Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. После того, как у скульптуры в Летнему саду от рук неизвестного вандала появились «глаза», прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний сад

Контрольные мероприятия по исполнению федерального законодательства проводит прокуратура Центрального района. Проверка позволит установить причины и условия инцидента, а также оценить соблюдение законодательство об охранной деятельности и объектах культурного наследия. Если будут основания, прокуратура примет меры реагирования.

Напомним, что неизвестный вандал пририсовал мраморной статуе «Петронии Примы, жены императора Виттелия» зрачки. Служба безопасности Летнего сада уже приступила к поиску злоумышленника. Тем временем специалисты очищают скульптуру от последствий вандализма.