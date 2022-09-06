Пекин, 6 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Девять правительственных органов Китая, включая Министерство общественной безопасности и Киберпространственную администрацию Китая (CAC) начали полуторагодичную общенациональную кампанию по пресечению преступной деятельности, связанной с Интернетом, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

geralt Киберпреступность

Об этой кампании было объявлено в совместном заявлении 5 сентября. В ней также участвуют Верховный народный суд, Министерство промышленности и информационных технологий и Народный банк Китая. В заявлении говорится, что совместная акция направлена на суровое наказание за использование информационных сетей для осуществления преступной деятельности, включая вымогательство, ростовщические займы, злонамеренные требования компенсации и так далее.

Акция также направлена на то, чтобы пресечь восходящие и нисходящие криминальные и незаконные цепочки интересов, связанные с незаконной разработкой программного обеспечения, отмыванием денег и другими видами деятельности, а также искоренить проблемы в киберпространстве, такие как распространение слухов, злонамеренный маркетинг и кибернасилие, говорится в заявлении.

В последние годы Китай активизировал усилия по борьбе с беспорядками в Интернете и созданию лучшей онлайн-экосистемы. Например, было удалено более 65,41 млн единиц вредоносной информации, а более 78 000 незаконных учетных записей были закрыты за кибератаки в рамках ежегодной специальной кампании под названием «Операция Цинлан», которая была запущена CAC в 2021 году для регулирования деятельности в Интернете, сообщили представители CAC 23 августа.