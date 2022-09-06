Сингапур, 6 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН в Мьянме Ноэлин Хейзер, которая в середине августа посетила Мьянму с официальным визитом и встретилась с военным руководством страны, назвала условие для новой поездки. Об этом она сказала в ходе выступления на семинаре в Сингапуре, организованном Институтом исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS).

ReflectedSerendipity Мьянма

По словам дипломата, визит будет возможен только в случае, если ей организуют встречу с бывшим мьянмским государственным секретарем Аун Сан Су Чжи, свергнутой в результате переворота в феврале 2021 года и приговоренной к шести годам тюремного заключения.

Хейзер отметила, что «реальность такова, что не видно четкого выхода из сложившегося кризиса», и что «простых решений не будет». Спецпосланник также выразила обеспокоенность по поводу здоровья Су Чжи. Дипломат добавила, что действующий государственный секретарь Мьянмы Мин Аун Хлайн в разговор с ней допустил «возможность встречи» с осужденной.