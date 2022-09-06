Бийск, Алтайский край, 6 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края 6 сентября известила о возбуждении уголовного дела по факту гибели женщины и четверых её детей на 377-м километре Чуйского тракта. Трагедия произошла накануне, 5 сентября: жительница Республики Алтай, управляя автомобилем Honda Stepwgn на федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Бийском районе, выехала на полосу движения, предназначенную для встречного транспорта, где произошло столкновение с бензовозом.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Чуйский тракт

Женщина и четверо ее детей возрастом от 3 до 16 лет скончались на месте происшествия.

В настоящее время СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования поставлен прокурором Бийского района на особый контроль. Также организована проверка причин и условий, способствовавших совершению дорожно-транспортного происшествия, соблюдения безопасности законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель бензовоза 1968 года рождения получил ранения.

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Напомним также, что связи с ЧП в Солонешенском районе Алтайского края, где 20 июля 2022 года, перевернулся автобус с десятками детей, руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев напомнил, что проблема с дорогами в той местности возникла не первый год, а учитывая, что это — туристический регион, то это ещё и вопрос престижа региона.

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