Джакарта, 6 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо предложил Филиппинам открыть воздушный перелет из Манадо в город Давао, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Джоко Видодо предложил Филиппинам возродить морское сообщение между Битунгом в городом Давао.

«Я призываю Филиппины продолжать развивать торговый потенциал, а также связь в приграничных районах. Я предлагаю оживить маршрут Битунг-Давао и открыть воздушный перелет из Манадо в Давао», — заявил президент Индонезии.

Кроме того, Индонезия хочет укрепить приграничное сотрудничество. Стороны договорились пересмотреть два соглашения о безопасности границ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил надежду президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему, что страна станет заказчиком самолетов NC212i индонезийского производства.