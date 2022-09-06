Владивосток, 6 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, Россия и Мьянма подписали дорожную карту на 2022–2023 годы о сотрудничестве в сфере атомной энергии, включающую возможность строительства на территории Мьянмы АЭС с реакторами малой мощности. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости.

ИА REGNUM Атомная энергетика

Отмечается, что указанный документ был подписан гендиректором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым, а также союзным министром науки и технологий Мьянмы Мьо Тейном Чжо и союзным министром электрификации этой страны Таун Ханом в присутствии председателя Государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.

Также уточняется, что в дорожной карте указываются конкретные шаги по продолжению сотрудничества России и Мьянмы в сфере атомной энергетики. В частности, карта предусматривает возможность строительства в Мьянме АЭС с реакторами малой мощности.

При этом также в ней идёт речь о расширении нормативно-правовой базы между двумя странами, а также о подготовке кадров и формировании в Мьянме позитивного мнения общественности по отношению к атомной энергетике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что она уверена в том, что Россия победила в информационной войне с Западом и главным доказательством этого является феноменальная консолидация общества в стране.