Пекин, 6 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Общий объем отгруженных товаров по железной дороге Китай — Лаос достиг 10 млрд юаней ($1,45 млрд) спустя девять месяцев после ее ввода в эксплуатацию, сообщает 5 сентября телеканал CCTV.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

По состоянию 3 сентября таможня в порту Мохань в провинции Юньнань на юго-западе Китая, граничащей с Лаосом, было зарегистрировано 1868 прошедших трансграничных грузовых поездов с момента ввода железной дороги в эксплуатацию 3 декабря 2021 года. Совокупные поставки достигли 1,28 млн тонн, из которых было 340 000 тонн экспортных грузов и 940 000 тонн импортных грузов.

Железная дорога Китай — Лаос стала жизненно важным каналом связи между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, крупнейшим торговым партнером Китая. Железная дорога протяженностью 1035 км может сэкономить транспортные расходы на 40-50%.

На сегодняшний день перечень принимаемых грузов Китайско — Лаосской железной дорогой был расширен, чтобы охватить электронные изделия, фотоэлектрические модули, телекоммуникационные детали и многие другие товары. Железная дорога также была открыта для пассажиров, и по состоянию на начало августа было продано в общей сложности 5,54 млн билетов.

Посол Китая в Лаосе Цзян Цайдун заявил, что Китайско-Лаосская железная дорога является примером успеха в рамках инициативы «Один пояс и один путь» и работает стабильно уже более 270 дней благодаря усилиям обеих сторон. Официальные лица из Лаоса выразили уверенность в развитии железной дороги в будущем и пообещали усилить безопасность для поддержания нормальной работы железной дороги.

Правительство Юньнани опубликовало трехлетний план превращения провинции в международный транспортный узел, с Китайско-Лаосской железной дорогой в ядре.