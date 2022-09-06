Пермь, 6 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Перми осуждена бывшая сотрудница сотрудницы УФССП России по Пермскому краю. Она являлась фигуранткой дела об обналичивании 164 млн рублей, сообщили в СУ СКР по региону.

Прокуратура Калужской области Приговор суда

Экс-пристав признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в 2017–2018 годы, будучи судебным приставом-исполнителем, а затем заместителем начальника межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермском краю, женщина незаконно возбуждала исполнительные производства о якобы имевшейся задолженности по зарплате частных компаний перед физическими лицами. Целью было обналичивание денег с расчётных счетов 106 коммерческих организаций через лицевой счет межрайонного отдела на основании заведомо фиктивных документов.

Злоумышленница действовала в составе группы. Из-за её действия обналичено 164 млн рублей. Всего участниками группы через лицевой счет краевого УФССП обналичили свыше 222 млн рублей. Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Дело рассматривалось в особом порядке.

Фигурантку приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также женщине запретили занимать руководящие должности в течение двух лет.