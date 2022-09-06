Кемерово, 6 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области более 25 тыс. семей получили материальную помощь при подготовке детей к школе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Школьные принадлежности

Так, в рамках акции «Первое сентября — каждому школьнику» помощь получают семьи со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума. Семьи с двумя-тремя детьми получают сертификаты на 5 тыс. рублей, с четырьмя и более детьми — по 10 тыс. рублей.

Кроме того, во всех муниципалитетах прошла акция «Помоги собраться в школу». На специализированных школьных базарах были представлены товары по ценам ниже рыночных.

«Кроме того, 13 197 семьям оказана помощь за счет спонсорских средств на сумму 25,5 млн рублей. Также помощь получили воспитанники специализированных детских учреждений», — отметили в правительстве.

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