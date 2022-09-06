Благовещенск, 6 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Амурской области 7 сентября ждут очень сильные дожди с порывистым ветром. Главное управления МЧС по региону объявило штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Погода, которая прогнозируется в регионе, квалифицирована как опасное явление. В столице региона будет сильный дождь и ветер до 15-20 м/с. Самые обильные осадки ожидаются в восточной части региона. Сильный подъём уровня рек не прогнозируется.

Температура воздуха в Приамурье будет составлять +8 — +13 градусов ночью и +15 — +20 градусов днём.

Как сообщало ИА REGNUM, паводок в августе нанёс дорогам Амурской области ущерб более, чем в 1,2 млрд рублей. От наводнений пострадали Зейский, Магдагачинский, Тындинский и Сковородинский районы.