Екатеринбург, 6 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перед судом предстанет бывшая заместитель главного бухгалтера. Женщину обвиняют в присвоении более 3 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Свердловчанка занимала должности экономиста и бухгалтера в одной из фирм Екатеринбурга. В период с 2016 по 2017 год женщина похитила с расчётного счёта организации свыше 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.