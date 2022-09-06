калуга, , 09:32 — REGNUM Молоком, которое дали калужские коровы с начала 2022 года, можно наполовину заполнить 50-метровый олимпийский бассейн, сообщили 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Калужская область среди лидеров по производству молока в ЦФО Admoblkaluga.ru

Объёмы производства молока в регионе по сравнению с 2021 годом выросли на 14,4%. На сегодняшний день произведено более 1370 тонн молока. Лидируют Ферзиковский, Медынский и Перемышльский районы. Для того, чтобы наращивать молочное животноводство, сельхозпредприятия увеличивают не только численность стада, но и его эффективность. В лидерах по этому направлению — хозяйства Козельского, Ферзиковского и Куйбышевского районов, где удалось повысить надои от каждой коровы в среднем на 4,4 кг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суточный надой молока на одну корову в 2022 году составил 26,4 кг. Это на 0,5 кг больше, чем в 2021 году. По суточной продуктивности коров Калужская область находится на втором месте в Центральном федеральной округе и на третьем — в России.

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