Кишинёв, , 08:59 — REGNUM Правительство Молдавии готовится к тому, что может остаться зимой без газа, поэтому ищет поставщиков голубого топлива, которые могли бы заменить Россию. Об этом сообщил вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну журналистам, передаёт азербайджанское агентство Trend.

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«Правительство Молдавии готовится к чрезвычайным ситуациям. В настоящее время обсуждается подписание долгосрочного контракта на поставку газа с Румынией и Азербайджаном», — сказал Спыну.

Он отметил, что для Молдавии нет технических сложностей покупать газ у Европейского сообщества операторов магистральных сетей в области электроэнергетики (Entso E). Но там газ дороже, чем у РФ.

Спыну сообщил, что в Молдавии есть 35 млн м3 газа в качестве запасов. Этого хватить на десять дней. Министр считает, что за данный срок, в случае отключения газа, можно будет найти альтернативных поставщиков.

Напомним, Молдавия обязана платить за российский газ 20 числа каждого месяца. Газпром имеет право приостановить поставки, если платёж задержат на двое суток. В августе в Молдавии запросили отсрочку до 1 сентября, так как не смогли найти деньги в срок. При этом Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит €300 млн для закупки газа, но из альтернативных источников.

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