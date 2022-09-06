Екатеринбург, 6 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге телефонные мошенники смогли выманить у местной жительницы 4,5 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в городском УМВД.

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

Звонившие представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Злоумышленники уверяли женщину, что с её карты пытаются снять около 500 тыс. рублей. Поэтому деньги якобы необходимо перевести на «безопасные счета». Женщина последовала инструкции мошенников. Она сняла со своей банковской карты 2 млн 275 тыс. рублей, на такую же сумму взяла кредит. Все деньги свердловчанка перевела на счета злоумышленников.

Спустя несколько дней после перевода средств женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.