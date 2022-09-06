Владивосток, , 08:57 — REGNUM По итогам 2022 года ВВП России сократится немногим более чем на 2 и этот показатель меньше, чем прогнозировавшийся ранее. Об этом 6 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас сократится ВВП чуть больше чем на 2% по итогам года. Прогнозировали большее падение», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что в данный момент в связи с этим имеется «повод для умеренного оптимизма».

«Просчитывать надо все сценарии, но также нужно напомнить, что проводится достаточно титаническая работа для стабилизации экономики на фоне враждебных действий по отношению к нам», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, на котором проходит заключительная часть военных учений «Восток-2022».