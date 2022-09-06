Иркутск, , 08:56 — REGNUM Сегодня, 6 сентября, в Иркутском областном художественном музее приняли 32 редких произведения декоративно-прикладного искусства, которые прибыли из Государственного Эрмитажа, сообщает телеграм-канал правительства региона.

В Иркутск прибыли экспонаты из Государственного Эрмитажа Правительство Иркутской области

Жители региона смогут увидеть их на выставке, которая откроется 10 сентября. В этот же день в Иркутске начнутся Дни Эрмитажа, для жителей подготовили лекции и виртуальные экскурсии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 2022 года Иркутской области исполнится 85 лет. Этому событию намерены посвятить 20 фестивалей и концертов. Дни Эрмитажа в Иркутской области стартуют в Главном здании Иркутского областного художественного музея имени Сукачева.

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