Москва, , 08:56 — REGNUM Законопроект о газоанализаторах в квартирах разработают депутаты комитета Госдумы по ЖКХ.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Если закон найдет поддержку, устанавливать приборы будут в порядке очереди и за счет собственников.

При этом, заверили издание «Известия» в профильном комитете Госдумы, стоимость газоанализаторов в платежных документах почти не будет заметна, поскольку, полагают там, приборы будут закупать оптом и оплачивать в рассрочку.

В случае утечки газоанализаторы автоматически отключают газ или громко сигнализируют о ЧП.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России не снижается число случаев утечек газа. В то же время в 2019 году в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий одорировать газ при поставке в многоквартирные дома. Инициатива также предполагала, что использование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, не предусматривающего автоматическое отключение подачи газа при наличии его утечки и загазованности помещений, запрещается.

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