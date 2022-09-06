Москва, , 08:56 — REGNUM Россия заинтересована в расширении поставок пшеницы во Вьетнам. Есть большой потенциал в первую очередь в увеличении поставок зерна. Об этом сегодня, 6 сентября, в ходе сессии «Россия — Вьетнам» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил замглавы Минсельхоза РФ Сергей Левин, передаёт ТАСС.

Пшеница Agrobk.ru

По его словам это самая крупная статья — пшеница в импорте Вьетнама, а Россия пока ее недостаточно поставляет.

«Вьетнам — крайне перспективный рынок для самых разных видов продовольствия, от базовых до готовой продукции», — подчеркнул Левин.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия занимает большую долю на рынке мяса во Вьетнаме.

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