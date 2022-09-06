Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал депутатов Европейского парламента, считающих необходимым проведение «дебидзинизации», врагами Грузии, сообщает 5 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, я полностью согласен с заявлением Кахи Каладзе, когда он сказал, что депутаты Европарламента, которые требуют так называемой «дебидзинизации», являются, конечно, врагами страны. Конечно, ими движет враждебная мотивация, что очень расстраивает и очень тяжело. Но это депутаты Европарламента, и такие люди есть в каждом парламенте», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что 5 сентября мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал депутатов Европарламента, считающих бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили «олигархом», «врагами страны».