Сеул, , 08:55 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су встретился 5 сентября в Сеуле с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салымсаем Коммаситом, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей канцелярии главы южнокорейского правительства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи премьер-министр Южной Кореи выразил надежду на увеличение туристического потока между странами, а также предложил развивать сотрудничество в ряде областей, включая инвестиции.

Хан Док Су призвал Лаос сыграть «конструктивную роль» в укреплении связей между Южной Кореей и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь, Салымсай Коммасит отметил, что власти Лаоса ценят партнерство с Сеулом, а также выразил надежду на то, что южнокорейские компании увеличат объём инвестиций в экономику страны.