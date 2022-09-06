Диксон, Красноярский край, 6 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Раненую на севере Красноярского края самку белого медведя будут лечить в Москве. По словам генерального директора «Московского зоопарка» Светланы Акуловой, животное уже погрузили в самолёт Норильск — Москва.

Цитата из видео на странице Светланы Радионовой в соцсети «ВКонтакте» Раненая медведица. Красноярский край

«Состояние так же оценивается как стабильно тяжёлое, но она смогла позавтракать — аппетит вернулся», — написала она в своём телеграмм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, раненую медведицу недалеко от посёлка на острове Диксон нашли местные жители. Зверя перевезли в Норильск, за его жизнь борются врачи-ветеринары из Московского зоопарка.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова ранее заявила, что в прокуратуру передано обращение по поводу правомерности применения оружия. За нелегальную добычу белого медведя грозит уголовная ответственность.