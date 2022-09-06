Лондон, , 08:52 — REGNUM Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая была избрана премьер-министром королевства, не станет приглашать своего соперника по выборной кампании Риши Сунака в состав нового правительства страны. Об этом сообщила газета The Guardian.

Риши Сунак UK Government

Ранее Сунак заявил, что откажется от места в новом правительстве в случае, если ему поступит соответствующее предложение от нового премьер-министра. Изданию также удалось выяснить, что министр труда и пенсий Великобритании Тереза Коффи станет здравоохранения страны после вступления Трасс в должность.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября ряд членов правительства Великобритании объявили о своих отставках на фоне известий об избрании Лиз Трасс премьер-министром страны.

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