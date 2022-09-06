Владивосток, , 08:51 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что Россия победила в информационной войне с западом и главным доказательством этого является феноменальная консолидация общества в стране. Об этом она заявила 6 сентября на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке на сессии «Многоликость истины: как победить в информационной войне?».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Наблюдается феноменальная консолидация нашего общества. Есть ещё вопросы «когда мы победим?». То, что мы получили ровно противоположно тому эффекту который закладывался. Этот эффект они должны были получить ещё в марте. Не получилось», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Петер Стано — пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ошибся, переводя слова о России. Об этом 5 сентября написала в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.