Саратов, , 09:31 — REGNUM В 2023 году в Саратове появится четыре новых школы. Об этом 6 сентября говорится в телеграм-канале «Володин. Саратов».

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

В областном центре в следующем году новые школы возведут в микрорайонах Ласточкино и Городские просторы. В школе №66 поселка Юбилейный появится пристройка на 877 мест. Новая школа откроет двери после реконструкции здания бывшего монтажного техникума.

Отмечается, что работа по созданию новых ученических мест продолжится.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове учителя и родители неоднократно жаловались на нехватку мест в школах. С 1 сентября 2022 года в городе появились 2 тыс. новых ученических мест. Также с начала учебного года во всех городских школах заработали бесплатные группы продленного дня.

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