Чебоксары, , 08:47 — REGNUM В Чувашии в январе–июне 2022 года прокуратура отменила более 1 тыс. необоснованных проверок бизнеса. При этом выявлено более 830 нарушений в сфере защиты прав предпринимателей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

В надзорном ведомстве отмечают, что в первом полугодии из-за отсутствия «достаточных оснований» было отклонено 818 проверок, которые планировали провести контрольные органы. Кроме того, было отказано в согласовании 212 предлагаемых внеплановых проверок (из 328) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, за полугодие было отменено 1030 проверок.

В то же время прокуратурой установлен ряд нарушений закона о государственном и муниципальном контроле. В частности, внесено представлено госжилинспекции Чувашии по фактам ненадлежащего уведомления юридических лиц о предстоящих проверках и ненадлежащего оформления их результатов, искусственного завышения количества актов реагирования путём их необоснованного дробления, невнесения сведений в единый реестр проверок.

Также правоохранители выявили, что сотрудники госинспекции труда в Чувашии превысили сроки взаимодействия с микропредприятием при выездной проверке (10 дней вместо максимально допустимых 15 часов), выдаче предписаний вопреки установленному запрету, несвоевременном и неточном размещении сведений о результатах проверок в единый электронный реестр. В адрес руководителя ведомства внесено представление, в отношении двух государственных инспекторов возбуждены административные дела.

Всего в сфере защиты прав предпринимательской деятельности органами прокуратуры республики в январе–июне 2022 года выявлено 836 нарушений, внесено 373 представления, по результатам рассмотрения которых дисциплинарно наказаны 229 должностных лиц, направлен 41 судебный иск, к административной ответственности привлечены 17 лиц, решается вопрос о возбуждении одного уголовного дела.

Напомним, что ранее надзорное ведомство обнародовало ситуацию о строительстве домов с привлечением средств дольщиков. По данным прокуратуры, в Чувашии с начала года более 240 обманутых дольщиков получили квартиры, десять проблемных жилищных домов остаются в официальном реестре.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее прокуратура Чувашии подала в суд на администрацию Ядринского района из-за дополнительного соглашения к контракту по капремонту школы. Ведомство требует признать допсоглашение недействительным и вернуть более 2 млн рублей аванса.

Подробнее: Чувашская прокуратура судится с чиновниками из-за школьного ремонта

Читайте ранее в этом сюжете: В реестре проблемных в Чувашии остались десять жилищных долгостроев