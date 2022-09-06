Париж, , 08:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал введение налога на энергетические компании на европейском уровне, заявив, что эта мера будет направлена на корпорации, получающие большие прибыли, а вырученные средства будут переданы странам ЕС, как сообщает Financial Times.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы поддерживаем механизм отчислений, который был бы направлен на энергетических операторов, тех, чьи производственные затраты значительно уступают ценам продажи на рынках, — сказал Макрон на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник 5 сентября после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. — Сегодня операторы рынка получают действительно чрезмерную прибыль».

По словам Макрона, полученные средства «затем будут распределены между государствами-членами для финансирования их целевых мер».

Такой подход позволит избежать создания перекосов в Европе, сказал Макрон. В случае если такой налог не будет принят на европейском уровне, Франция рассмотрит вопрос о введении такой меры на уровне страны, добавил он.

Ранее Германия заявила, что введет налог на сверхприбыли для некоторых компаний, а Франция обратилась к нефтяной группе TotalEnergies с просьбой снизить цены на топливо.

Европейские министры энергетики должны встретиться 9 сентября, чтобы согласовать меры по преодолению энергетического кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон заявил о готовности делиться газом с Германией