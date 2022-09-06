Париж, 6 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал введение налога на энергетические компании на европейском уровне, заявив, что эта мера будет направлена на корпорации, получающие большие прибыли, а вырученные средства будут переданы странам ЕС, как сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мы поддерживаем механизм отчислений, который был бы направлен на энергетических операторов, тех, чьи производственные затраты значительно уступают ценам продажи на рынках, — сказал Макрон на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник 5 сентября после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. — Сегодня операторы рынка получают действительно чрезмерную прибыль».

По словам Макрона, полученные средства «затем будут распределены между государствами-членами для финансирования их целевых мер».

Такой подход позволит избежать создания перекосов в Европе, сказал Макрон. В случае если такой налог не будет принят на европейском уровне, Франция рассмотрит вопрос о введении такой меры на уровне страны, добавил он.

Ранее Германия заявила, что введет налог на сверхприбыли для некоторых компаний, а Франция обратилась к нефтяной группе TotalEnergies с просьбой снизить цены на топливо.

Европейские министры энергетики должны встретиться 9 сентября, чтобы согласовать меры по преодолению энергетического кризиса.