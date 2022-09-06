Москва, , 08:43 — REGNUM Граждане б. УССР смогут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Илья Репин. Девушка из Малороссии. 1875

Киевский режим с 1 июля отменил безвизовый въезд для граждан России. Российская сторона обсуждает ответные шаги, но пока между странами действует межправительственное соглашение о безвизовых поездках. Его срок истекает 1 января 2023 года.

«Вопрос наших ответных мер в настоящее время обсуждается. При этом мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных», — сказал Руденко в интервью РИА Новости.

По его словам, если Россия введёт зеркальные меры — визовый режим для граждан б. УССР — это негативно отразится на обычных людях, в том числе на беженцах, а также на связях родственников, проживающих по обе стороны границы.

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