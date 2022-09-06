Владивосток, , 08:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, на котором проходит заключительная часть военных учений «Восток-2022». Об этом 6 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас уже президент прибыл на полигон Сергеевский, где [идёт] финальная часть учений «Восток-2022», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время президент России Владимир Путин проводит совещание в закрытом режиме с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооружённых Сил РФ — первым заместителем министра обороны Валерием Герасимовым.